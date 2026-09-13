Il simpatico aneddoto di Branca su Cecchi Gori: "Attrici presentate? Zero"

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A La Gazzetta dello Sport Marco Branca, ex attaccante oggi dirigente, ricorda anche il suo passaggio alla Fiorentina dove ha giocato una sola stagione: "Arrivai e Radice mi disse "Tu porta il sacсо dei palloni degli attaccanti". Vero anche che gli risposi "Ma certo, mister"... Con Dunga ci capivamo al volo, Batistuta era al primo anno e mi vedeva come un concorrente, ma eravamo diversi, io attaccante molto più duttile. Una volta a Cagliari, in dieci, Ulivieri mi fece fare pure il libero... Vittorio Cecchi Gori mi diceva: "Lei è bello come un attore, le presenterò qualche mia attrice". Attrici presentate? Zero".