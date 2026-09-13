Fagioli si è ripreso la Fiorentina ed è pronto a riprendersi anche l'Italia
Nicolò Fagioli si è ripreso la Fiorentina con il ritorno di Vanoli in panchina a Firenze e adesso si riprenderà anche la Nazionale. Come racconta oggi il Corriere dello Sport - Stadio, il CT dell'Italia Roberto Mancini ha già inserito il nome del centrocampista della Fiorentina nella lista dei sessanta sotto osservazione e, con ogni probabilità, lo aggiungerà anche a quella definitiva dei convocati per le quattro partite in Nations League, riallacciando il rapporto che per Fagioli e la Nazionale targata Mancini si è aperto e chiuso insieme il 16 novembre 2022.
D'altronde - sottolinea il quotidiano - se perfino l'MVP della partita di Venezia Mastantuono nel post partita dice che il migliore in campo è stato Fagioli, allora si ha la misura della prestazione offerta dal giocatore riportato al centro del progetto da Vanoli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati