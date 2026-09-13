Pellegrino e il secondo gol consecutivo. Ora lasciarlo fuori diventa difficile

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Lavorare, spingere e segnare. Come scrive stamani La Nazione, Mateo Pellegrino ha scelto la strada più semplice per provare a convincere Paolo Vanoli. Mentre attorno all’attacco viola cambiano interpreti e gerarchie, l’argentino continua infatti a rispondere sul campo, facendosi trovare pronto quando arriva la sua occasione. A Venezia è arrivato il secondo gol dopo quello realizzato contro il Torino. Una rete importante, perché ha chiuso definitivamente la partita del Penzo e messo il sigillo sulla vittoria della Fiorentina. Bello anche il modo: Fagioli disegna un pallone perfetto in profondità, Pellegrino brucia Moreno in velocità e, una volta davanti al portiere, non sbaglia.

La concorrenza è aumentata e Beto sembra avere caratteristiche particolarmente adatte al calcio di Vanoli. Pellegrino, al contrario, sta bene e continua a giocarsi le sue carte. Prima la concorrenza di Kean, adesso quella di Beto: cambia il rivale, non cambia il suo atteggiamento. Poche parole, tanto lavoro e gol. E adesso lasciarlo fuori diventa sempre più difficile.