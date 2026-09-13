Mastantuono batte anche Messi. E risponde a chi suggeriva di rimandarlo a Madrid

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L'edizione odierna de La Nazione esalta la prestazione di Franco Mastantuono contro il Venezia due giorni fa. Tre gol per spazzare via dubbi, critiche e sentenze frettolose. La notte in laguna può essere spartiacque dell'avventura viola del calciatore argentino, qualcuno sui social si era spinto fino a suggerire di rimandarlo a Madrid, la risposta è arrivata al Penzo con la tripletta per entrare nella storia da più parti.

A 19 anni e 28 giorni è diventato il più giovane straniero di sempre a realizzare una tripletta in Serie A e il più giovane calciatore della storia viola a segnarne una. Ha battuto anche Leo Messi, che la prima tripletta in un campionato europeo la realizzò a 19 anni e 259 giorni (al Real Madrid). Mastantuono è stato apprezzato fin da subito da tutto il gruppo squadra e con Pellegrino nei prossimi giorni organizzerà una grigliata al Viola Park per festeggiare e cementare ulteriormente il gruppo.