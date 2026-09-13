I cambiamenti di Vanoli per riprendersi la Fiorentina. Mentalità ma non solo

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Sono bastati cinque giorni a Paolo Vanoli per riaccendere la luce alla Fiorentina e trasformare undici uomini sparsi per il campo in una squadra vera. Lo sottolinea stamani La Nazione, sottolineando alcuni aspetti fondamentali del lavoro del nuovo tecnico, arrivato a Firenze per sostituire l'esonerato Grosso. Oltre alle motivazioni che Vanoli è riuscito a rendere ad un gruppo squadra che evidentemente era totalmente scollato con il precedente allenatore, ci sono anche alcuni aspetti tattici.

Il tecnico per esempio ha alzato il baricentro di 15 metri chiedendo pressing a tutto campo, chiudendo a Venezia con 10 tiri nello specchio e un coefficiente di xG di 3,31: numeri che non si vedono da tempo. Poi il lavoro difensivo: Dragusin ha mostrato progressi evidenti ma ancora non è abbastanza. C'è ancora da lavorare, ma i primi segnali sono più che positivi.