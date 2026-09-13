Mastantuono da Leone d'Oro a Venezia. E quel dato che va oltre i gol

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Franco Mastantuono si è preso la scena a Venezia, confermando perché in estate la Fiorentina abbia fatto di tutto per portarlo a Firenze. Una tripletta da protagonista, da Leone d'oro visto che è andata in scena dove si celebra il Festival del Cinema, impreziosita da 5 tiri in porta, l’85% di passaggi riusciti, 3 dribbling completati e 6 duelli vinti, che ha regalato ai viola i primi tre punti della stagione. Sono i numeri riportati dal Corriere Fiorentino che ricorda come a 19 anni e 28 giorni, Mastantuono è diventato il più giovane argentino a segnare una tripletta nei cinque maggiori campionati europei, superando il precedente record di Lionel Messi.

È anche lo straniero più giovane nella storia della Serie A a realizzare tre gol nella stessa partita. Ma oltre ai numeri offensivi, Vanoli ha apprezzato soprattutto i 5 recuperi. Dopo le critiche seguite alla sostituzione contro il Torino, la risposta di Mastantuono è arrivata nel modo migliore: con una notte da predestinato.