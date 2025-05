Signori esalta Italiano: "Si è tolto la scimmia delle finali. Lo step in più è restare a Bologna"

In vista di Fiorentina-Bologna di questa sera, ai taccuini de La Gazzetta dello Sport ha parlato Giuseppe Signori, storico ex attaccante rossoblu che si è espresso così a proposito di Vincenzo Italiano, ex tecnico viola oggi atteso dal ritorno al Franchi. Signori ha sottolineato la capacità dell'allenatore di togliersi l'immagine di perdente nelle finali, vincendo coi felsinei la Coppa Italia dopo le tre finali perse con la Fiorentina: "Se fossi in lui non avrei mai mezzo dubbio sul restare.

Si è tolto la scimmia dell'allenatore che perdeva le finali, Io gli direi di restare sempre perché c'è una società solida, un ambiente che ti lascia lavorare. Lo step che deve fare in più è rimanere a Bologna, Con un club che si è rivelato non solo ambizioso ma anche vincente".