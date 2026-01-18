Si gioca: cosa succederà a Bologna? Emozioni e commozione al Dall'Ara

Il derby dell'Appennino si gioca, come ieri hanno fatto tutte le squadre della Fiorentina impegnate nei vari campionati. Perché Rocco Commisso avrebbe voluto così. La Nazione prova ad immaginarsi quella che sarà la partita del Dall'Ara, sicuramente diversa, a suo modo unica per la squadra viola. L'ipotesi di rimandare la partita è durata il tempo di un caffè e non è mai stata presa in considerazione dalla Lega Calcio. Se n'è parlato, ma quando la Fiorentina ha fatto capire che avrebbe preferito celebrare Commisso scendendo in campo, la macchina del derby ha ripreso a camminare.

Tra le persone che saranno più emozionate ci sarà sicuramente Vincenzo Italiano, l'allenatore che ha portato Commisso a un passo dal vincere un trofeo. Ci sarà un lungo applauso, quello di tutto il pubblico presento allo stadio di Bologna a salutare Commisso prima del match, con un filo diretto con gli Stati Uniti dove però, per la prima volta, non ci sarà il tifoso numero uno a seguire la Fiorentina.