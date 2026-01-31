Sì al difensore, no al centrocampista. Fazzini rimane, la Fiorentina non va oltre

A poco più di due giorni dalla fine del mercato di riparazione, prevista per le ore 20 di lunedì 2 febbraio, la Fiorentina deve ancora completare la difesa e andare quindi a prelevare un centrale. La dirigenza di Commisso si muoverà in tal senso, ma rispetto a quanto previsto fino a pochi giorni, è probabile che sia solo il tassello in difesa a concludere il mercato invernale: sono aumentate infatti le possibilità che il centrocampista muscolare che i viola cercavano fortemente, alla fine non arrivi.

A tornare sulla notizia è stamani il Corriere dello Sport-Stadio, scrivendo che l’assenza di opportunità sul mercato sta convincendo la Fiorentina ad attingere alle proprie risorse. È possibile che alla fine l’allenatore debba contare su Jacopo Fazzini, Cher Ndour o Rolando Mandragora per il ruolo di vice Fagioli. In particolare Fazzini sembra destinato a rimanere. L’ex Empoli non ha mai chiesto la cessione, ma da parte sua la dirigenza viola ha provato a capire se ci fossero i presupposti per trovargli una nuova squadra. Come il Bologna. Ma niente. Il classe 2003 va verso la permanenza a Firenze e in questo modo, è probabile che il centrocampo di Vanoli sia ritenuto completo.