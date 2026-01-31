Kean in gruppo da due giorni, Repubblica: "Ha due allenamenti: pronto dal 1'"

Anche la Repubblica (ed. Firenze) punta su Moise Kean per la difficile partita che attende oggi la Fiorentina, chiamata a rialzarsi sul campo del Napoli alle ore 18. Il quotidiano fiorentino si focalizza così sulla probabile formazione che schiererà Vanoli e scrive che davanti a De Gea ci sarà spazio per il ritorno di Dodo e Gosens sugli esterni, di Pongracic centrale con Comuzzo, in vantaggio su Ranieri. A centrocampo chiavi della regia a Fagioli, con Mandragora e Brescianini mezzali, davanti Gudmundsson a sinistra, Parisi, anche lui recuperato, a destra e Kean come terminale offensivo.

Dai centravanti arrivano le notizie migliori delle ultime ore: Moise è in gruppo da giovedì, ha due allenamenti con la squadra ed è pronto per partire titolare. Piccoli ha smaltito l’infortunio di mercoledì ed è stato convocato. Per vincere a Napoli, però, la Fiorentina dovrà attingere solo a risorse proprie, senza poter contare sui tifosi. La sfida del Maradona infatti sarà la prima, da qui a fine anno, senza tifosi viola nel settore ospiti. Un provvedimento preso dopo gli incidenti in A1 tra supporters viola e giallorossi prima di Bologna-Fiorentina.