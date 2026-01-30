Lo strano caso di Sabiri: tre anni di prestiti, in attesa di nuova sistemazione

L'edizione odierna de La Nazione parla di Abdelhamid Sabiri e del suo strano caso dei tre anni alla Fiorentina. Approdato in viola il 31 gennaio 2023, il marocchino fu preso dalla Sampdoria per mano di Pradè. Contratto fino al prossimo giugno e un’esperienza in maglia viola tutta particolare. Con Italiano l’estate fu positiva, poi si ruppe qualcosa. Da lì il primo viaggio in Arabia Saudita, all’Al-Fayha, il ritorno al Viola Park dopo mesi a sperare che Palladino gli cambiasse il futuro, e di nuovo via, all’Ajman negli Emirati Arabi. Poi il prestito in Arabia, all’Al-Taawoun.

Pioli ci vede qualcosa e lo fa esordire in Polissya-Fiorentina prima del debutto in A nel match col Bologna. Ventisei minuti dimenticabili e via nel dimenticatoio. Per Vanoli è un esubero, nelle scorse settimane alcune storie Instagram lo hanno immortalato in località esotiche. Probabilmente alla ricerca di una nuova avventura, anche oltre la scadenza del 2 febbraio. E stavolta sarà l’ultima.