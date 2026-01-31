Kean pronto a tornare titolare. Tuttosport: "Recuperato, avanti a Piccoli per la maglia"

"C'è Kean dall'inizio per tentare l'impresa". Tuttosport esordisce con questo titolo nel suo approfondimento di oggi dedicato alla Fiorentina: per il quotidiano torinese l'attaccante ex Juve farà il suo rientro da titolare nel match contro il Napoli. Una sfida tanto difficile per la quale sia il classe 2000 che Piccoli sono recuperati, entrambi fanno parte dei convocati e saranno in ballottaggio fino alla fine ma ad essere in vantaggio è proprio Kean. La Fiorentina deve provare a prendersi punti salvezza anche su campi difficili come oggi al Maradona e sa che non può fare a meno del contributo di gol dei suoi due centravanti.

Impresa ardua ma Paolo Vanoli per questa sfida contro il ‘maestro’ Antonio Conte (il primo ha fatto parte dello staff del secondo al Chelsea e all’Inter) può appunto tenersi stretto il recupero di Kean reduce da tre esclusioni per problemi alla caviglia e voglioso di sfatare il tabù-Napoli (unica big non ancora trafitta). Rientrano dai rispettivi acciacchi pure Dodo, Mandragora, Parisi e Piccoli (come detto, in ballottaggio con Moise). Non solo: ieri il tecnico ha incassato parole di fiducia e apprezzamento da Giuseppe B.Commisso che sui canali del club ha tenuto il primo discorso da presidente viola dopo la scomparsa del padre Rocco lo scorso 16 gennaio a New York: «La stagione non è iniziata nel migliore dei modi ma il lavoro di Vanoli ha portato nuova energia, chiarezza e identità. Ora più che mai conta essere uniti, compatti, determinati e motivati».