A Napoli senza errori, il Cor.Fio: "Viola squadra scombiccherata, manca amor proprio"

"Magari ha sbagliato la formazione contro Como, in Coppa Italia, ma Paolo Vanoli ha centrato il punto: la Fiorentina non sa soffrire". Inizia così l'articolo del Corriere Fiorentino in vista del match di Napoli, dove i viola sfideranno i partenopei ma soprattutto ci sarà una sfida tra allievo e maestro in panchina: Paolo Vanoli, infatti, è stato per anni collaboratore tecnico di Antonio Conte, in varie esperienze dell'allenatore pugliese. A tornare sull'argomento è il quotidiano fiorentino, con la firma di Alessandro Bocci che scrive: "Una squadra scombiccherata (la Fiorentina, ndr) a cui manca la personalità e ancora di più l'amor proprio. Otto sconfitte in casa, le ultime due con il Cagliari e con gli scatenati discepoli di Fabregas, hanno ricacciato la Viola dentro all'incubo, azzerando i benefici dei quattro risultati utili consecutivi. L'allenatore ha migliorato la condizione fisica del gruppo, ma se vuole salvare la sua fragile creatura deve riuscire a fare ancora uno step fondamentale: scacciare dalla mente dei giocatori la sottile presunzione che in campo si trasforma in superficialità. La Fiorentina non riesce a calarsi sino in fondo nella realtà della sua complessa stagione. Un male grave. Da curare in fretta".

Aggiunge poi il Corriere: "La Fiorentina dovrà limitare gli errori. Per uscire indenne dal Maradona, dove il Napoli in campionato non perde da oltre un anno, servirà l'attenzione che non abbiamo visto con i titolari contro il Cagliari e con le riserve contro il Como. Non bastano le qualità tecniche, servono quelle morali. I motivi per cui la Viola è ultima negli scontri sono evidenti. Non è grave uscire dalla Coppa Italia, è grave come è successo. La squadra si scioglie troppo spesso alle prime difficoltà senza la voglia di andare oltre propri limiti. A Napoli dovrà tirare fuori l'atteggiamento d Bologna altrimenti sopravvivere sarà impossibile. Non è più tempo di fare i calcoli: la corsa sta entrando nel vivo e bisogna provare a fare punti in ogni occasione, anche contro le migliori. Vanoli è cresciuto con Conte e oggi ha l'occasione di dimostrare al suo maestro di essere diventato grande. E, insieme alla sua banda, può dare un messaggio a Firenze: la Fiorentina non quella delle ultime due partite".