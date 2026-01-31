Piccoli-Kean, per La Nazione il primo è in vantaggio: "Titolare, dalla panchina l'ex Juve"

Ci sono pareri discordanti tra i quotidiani odierni, in merito alla maglia da titolare che assegnerà Vanoli all'attaccante per Napoli-Fiorentina. Per La Nazione, infatti, Roberto Piccoli parte avvantaggiato rispetto a Moise Kean, visto il recupero di appena poche ore fa da parte del classe 2000: secondo il quotidiano locale, è più probabile che tocchi ancora all'ex Cagliari partire dal primo minuto, con l'ex Juve più in grado di subentrare a gara in corso. Da segnalare poi che oltre ai due centravanti, il tecnico viola ha recuperato anche Fabiano Parisi, reintegrato dopo l'infortunio di Bologna e anche lui facente parte dei convocati per il Maradona.

Segnali incoraggianti che ridisegnano il quadro tecnico alla vigilia di una trasferta che, fino a ieri, sembrava tutta in salita. E che invece, adesso, potrà vedere sul campo una Viola con la formazione-tipo, che non sarà costretta a snaturare elementi cardine e che, in più, avrà la possibilità di sfruttare dalla panchina alcune forze fresche. Venendo all’undici di partenza, davanti a De Gea si rivedrà il classico quartetto difensivo composto da Dodo e Gosens sulle fasce oltre a Comuzzo e Pongracic centrali mente in mezzo al campo, oltre a Fagioli e Mandragora, stavolta potrebbe essere Brescianini a spuntarla su Ndour. In attacco, oltre a Gud, Parisi è in vantaggio per una maglia da titolare con l’obiettivo di supportare Piccoli: sarà infatti l’ex Cagliari (che ieri ha lavorato in gruppo) a partire dall’inizio, per far spazio poi a Kean nel secondo tempo.