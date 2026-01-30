Il Torino cerca un difensore. Niente Ranieri, i nomi di Petrachi

Il Torino va oltre Tchoca e Ranieri. Dopo che l'arrivo del difensore in Italia è saltato, secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata sono tornati alla carica per Luca Marianucci del Napoli e stanno portando avanti i dialoghi con la Roma per Marash Kumbulla e con il Legia Varsavia per Steve Kapuadi: il club polacco ha aperto al trasferimento, ma per lasciarlo partire chiede 4 milioni di euro, cifra più bassa di quella che vorrebbe la Fiorentina per Luca Ranieri, che difficilmente partirà nel mese di gennaio.

Inoltre nel mirino di Petrachi sono finiti anche Marvel, 23enne del Leganes, società che milita nella Serie B spagnola, e Bryant Nieling, 23enne del Modena. Ciò che piace molto a Baroni è proprio il fatto che quest'ultimo e Kapuadi sono mancini, caratteristica rara che in rosa ha solo Masina e proprio per questo li rende molto apprezzati.