Amaro in bocca per Poku ma la Fiorentina lavora sotto traccia per l'esterno

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La Nazione oggi in edicola parla di quanto accaduto sul fronte Ernest Poku ieri. L'esterno offensivo che pareva atteso in giornata al Viola Park invece si è presentato a Istanbul per firmare col Besiktas. Al di là delle versioni di parte, scrive il quotidiano, rimane l’amaro in bocca per un elemento che è stato seguito per giorni dalla Fiorentina ma che poi ha scelto di andare alla corte di Italiano in Turchia.

In ogni caso dal Viola Park ieri non è filtrata preoccupazione. Anzi. Si respirava fiducia per andare su un altro elemento rimasto fin qui sottotraccia, anche se è riemerso il nome di Johan Bakayoko del Lipsia. Il tempo comincia a stringere e siamo entrati nell’ultima settimana di trattative, quindi la Fiorentina dovrà accelerare in questi giorni.