Kean-Como, oggi sarà decisiva. Per la Gazzetta l'offerta è da 40+2

Kean-Como, oggi sarà decisiva. Per la Gazzetta l'offerta è da 40+2FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:00Primo Piano
di Redazione FV

Oggi potrebbe essere il giorno decisivo sul fronte Moise Kean.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è arrivata la tanto attesa seconda offerta del Como per l'attaccante della Fiorentina, che secondo la rosea sarebbe di 40 milioni di euro più 2 di bonus. La Fiorentina si è presa un po' di tempo, ma più che economico il problema sembra essere tecnico: la proposta è congrua rispetto alla cifra chiesta dai viola ma prima di dare l'ok alla partenza Fabio Paratici vuole avere in mano il sostituto. Il Como si aspetta una risposta in tempi brevi e già oggi potrebbe arrivare il responso da Firenze, dal momento che con il giocatore c'è già un accordo per un contratto da 5 milioni di euro a stagione.