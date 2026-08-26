FirenzeViola Ore caldissime per Kean. Che intanto aspetta l'accordo tra Como e Fiorentina

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In tanti si sono domandati il senso della gestione di Fabio Grosso di Kean a Roma quando la trattativa con il Como è in dirittura d'arrivo. Perché se la scelta di non schierarlo dal primo minuto poteva tornare con le logiche di mercato, quella di farlo entrare sul 3-0 resta complicata da spiegare: se era in grado di giocare, perché non farlo dal 1'? Le spiegazioni dell'allenatore nel post-partita, incalzato dalle domande, alla fine hanno portato alla conclusione di una scelta tecnica in favore di Pellegrino, arrivato a Firenze da circa una settimana. Una spiegazione che torna fino ad un certo punto ma che ormai è il passato, e dunque è tempo di guardare oltre. Al Frosinone ma soprattutto a ciò che accadrà oggi sul fronte Kean.

La situazione con il Como

L'offerta del Como, la seconda, è arrivata e soprattutto è stata visionata ieri dalla Fiorentina che nel "match-day", come detto da Paratici stizzito nel pre-partita della Roma, non pensa al mercato. Siamo arrivati alla cifra richiesta dal club viola per vendere l'attaccante, 40 milioni bonus inclusi che garantiscono ciò che voleva il direttore sportivo gigliato. Cosa manca dunque? Un sostituto, ormai questo è chiaro. Il problema è che a pochi giorni dalla fine del mercato trovare "qualcuno che sia dello stesso livello o anche più alto" di Kean è impresa quasi impossibile. Almeno se si pensa al giocatore di due stagioni fa. Il Como da parte sua ha fretta e vuole una risposta entro domani, per questo le prossime 24 ore saranno da dentro o fuori sul fronte Kean.

Come sta il giocatore

Ma come sta passando questi giorni Kean? Chi conosce l'attaccante lo racconta sereno fin dall'inizio di tutta la trattativa con il Como, al Viola Park si è allenato fin qui regolarmente - ed è atteso anche oggi, da programma - in attesa di sviluppi. La sua posizione però è chiara: vuole andare a giocare la Champions League con Fabregas (con annesso aumento dell'ingaggio). L'entourage e la famiglia spingono per il suo trasferimento, Kean per ora si rimette alle volontà delle società. Anche perché le cose stanno andando nella direzione sperata da tutti, cioè Kean dalla Fiorentina al Como per 40 milioni. Manca solo l'ok viola e arriverà la fumata bianca.