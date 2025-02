Settore ospiti gremito al Bentegodi. Più di tremila tifosi viola a Verona: verso il sold out

Sarà come sempre la trasferta più bella della stagione quella di Verona, per i tifosi della Fiorentina. Che come al solito, accorreranno in massa sugli spalti del Bentegodi. La Nazione conferma quanto anticipato dalla nostra redazione: saranno almeno 3.000 i sostenitori viola presenti nel settore ospiti. Molti altri ce ne saranno in giro per lo stadio anche se identificarli sarà impossibile. Ci saranno tifosi dell’Hellas con la sciarpa viola al collo e viceversa.

L’impressione però è che tra oggi e domani si possa andare oltre come numero di tifosi in trasferta. Biglietti a livello di settore ospiti ce ne sono ancora circa 500 e verosimilmente alla fine saranno venduti. L’obiettivo è quello di riempire il settore con 3.500 tifosi in arrivo da Firenze.