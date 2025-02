FirenzeViola Verona-Fiorentina, settore ospiti verso il sold out. Ad ora staccati 2.900 biglietti

Nonostante l'amaro ko contro il Como nell'ultima giornata di campionato, i tifosi della Fiorentina saranno presenti in massa domenica pomeriggio allo Stadio Marcantonio Bentegodi per seguire da vicino la formazione di Palladino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti si va verso il sold out del settore ospiti dell'impianto veronese per il match in programma domenica alle ore 15:00. Al momento sono staccati circa 2900 biglietti ma la sensazione è che tra la serata di oggi e domani mattina i 3500 posti riservati ai tifosi in trasferta verranno tutti occupati dai sostenitori gigliati.