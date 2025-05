Fatta tra la Fiorentina e De Gea per il rinnovo fino al 2028: quanto guadagnerà

In mezzo al terremoto per le dimissioni di Raffaele Palladino da allenatore della Fiorentina, il club viola batte un colpo: David De Gea rinnoverà fino al 2028, ormai non ci sono più dubbi. A 24 ore dalla scadenza per l'opzione di rinnovo di un altro anno, il portiere spagnolo ha dato il suo ok all'offerta della Fiorentina per prolungare di ulteriori due anni con conseguente aumento dell'ingaggio.

L'ex Manchester United andrà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione, un aumento sensibile rispetto al milione e 500 mila euro dell'accordo che lo ha portato a Firenze dopo l'anno di inattività. De Gea e Fiorentina avanti insieme dunque, il primo tassello in attesa di capire chi sarà ad allenare la squadra viola la prossima stagione.