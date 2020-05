SERIE A, Medici preoccupati: i 7 nodi da sciogliere

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola indica i 7 nodi del protocollo da sciogliere per quanto riguarda i medici dei club di calcio, piuttosto preoccupati per quanto comunicato da FIGC e Governo. Chiedono innanzitutto di cambiare la responsabilità totale che avranno su giocatori e staff, oltre al fatto che non possono trasformarsi in poliziotti fuori dai centri sportivi. Vogliono più assicurazioni e Gravina sta già lavorando a questo punto. L'obiettivo sarebbe quello di un ritiro permanente, ipotesi ormai tramontata a differenza dela quarantena per tutta la squadra, considerata l'unica strada. Per quanto riguarda il modello tedesco, con le nostre leggi è impossibile. Infine ci si chiede se i tamponi e gli esami saranno disponibili per tutti.