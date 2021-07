SERIE A, Empoli e Viola: alternanza casa-trasferta

Nello spazio che questa mattina La Gazzetta dello Sport dedica al nuovo regolamento per la compilazione dei calendari c'è anche un approfondimento legato ad alcune regole che rimarranno invariate rispetto alle modifiche che riguardano in particolare il girone di ritorno, che come ben noto sarà asimmetrico rispetto al girone d'andata: una partita non avrà il suo ritorno prima che siano stati giocati altri 8 incontri. Vale a dire, le avversarie dell’ultima partita del girone d’andata non potranno ritrovarsi all’inizio del ritorno. Dovranno prima essere trascorse 8 giornate. Unico vincolo in un calendario che abolisce i vincoli. Solo altre specificità: oltre all’alternanza casa/trasferta per squadre della stessa città così come per la Fiorentina e per l'Empoli e il Napoli con la Salernitana alla settima d’andata giocheranno fuori casa Milan, Inter e Juventus: San Siro e l’Allianz saranno destinati alla Nations League.