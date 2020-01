SEMPLICI, Una gara speciale per cuore e panchina

Come sottolinea quest'oggi La Nazione, per Leonardo Semplici la sfida contro la Fiorentina ha sempre un sapore particolare: affrontare la squadra della città dove è nato, per cui fa il tifo da sempre, è uno stress supplementare. Soprattutto per chi ha la passione viola stampata sulla pelle come lui. Non sarà una gara come le altre, anche perché domani l'allenatore della Spal si giocherà la permanenza sulla panchina ferrarese. Lontano dal Paolo Mazza la formazione spallina è riuscita a ottenere fino a oggi solo quattro punti, grazie a un successo e un pareggio (quattro gol fatti e quindici subiti).