Scatti, sovrapposizioni, sorrisi: gli 8 minuti di speedy Lamptey sono piaciuti

vedi letture

La Nazione analizza l'esordio di Tariq Lamptey con la maglia della Fiorentina sabato scorso contro il Napoli. Otto minuti, recupero compreso, che il calciatore ha provato a sfruttare fino alla fine. Il folletto ghanese ha strappato anche qualche applauso ai tifosi presenti al Franchi contro il Napoli. Minuto e pimpante, il suo ingresso in campo ha portato un pizzico di entusiasmo.

Un paio di controlli così così, ma soprattutto una serie di accelerazioni a sovrapporsi sulla corsia di Dodo. Al di là dei pochi minuti, l’idea tattica è interessante e potrà essere riproposta (è entrato al posto di un centrale, Comuzzo). D’altra parte la Fiorentina ha voluto un calciatore con le stesse caratteristiche del brasiliano. Veloce, bravo a puntare e creare superiorità numerica. Quegli otto minuti contro il Napoli sono piaciuti.