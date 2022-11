SCADENZE, Tante le situazioni da tenere d'occhio

In casa viola non sono pochi i calciatori in scadenza nei prossimi mesi. Se su Bonaventura le idee sembrano essere più chiare, lo stesso non sembra valere per Saponara e Venuti. Il fantasista ex Empoli ha già fatto sapere da tempo di essere disponibile ad un rinnovo contrattuale, ma un appuntamento con la società per ora non è previsto. Lo stesso vale per Venuti. Il classe '95 è ad oggi l'unica alternativa a Dodo ma il suo attaccamento alla maglia non sembra poter bastare per un rinnovo. Il club dovrà poi prendere una decisione su Gollini e Barak, i cui contratti con la Fiorentina scadono a giugno essendo arrivati in prestito. Per il portiere il riscatto è improbabile, mentre per il ceco le possibilità sono ben più alte. Ci sono poi altre situazioni da attenzionare, come quella di Kouame il cui contratto scadrà nel 2024, ma per il quale il club vanta un'opzione fino al 2025. Stesso anno di scadenza per capitan Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Duncan, Jovic, Zurkowski, Terzic e Igor. A riportarlo è Il Tirreno.

