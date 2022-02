SCADENZE, Da Torreira a Odriozola: la situazione

Come scrive La Nazione, la Fiorentina adesso dovrà affrontare il tema delle scadenze: sono sette le situazioni da risolvere. A cominciare dai prestiti di Torreira, per il cui riscatto si punta al mese di marzo, e Piatek. Entrambi fissati a 15 milioni. Poi c’è Odriozola, per il quale la speranza è che il Real Madrid conceda un altro prestito annuale; Callejon è destinato all’addio, direzione Spagna, mentre salvo sorprese Rosati chiuderà la sua esperienza in maglia viola. Saponara è in odore di rinnovo, così come Bonaventura, per cui si lavora per trovare un’intesa fino al 2024. Lo stesso anno scadrà il contratto di Kokorin, che il club vuol cercare di piazzare a prezzo basso entro il 22 febbraio, quando chiuderà il mercato russo. In caso contrario, rescissione e buonuscita.