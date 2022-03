SAPONARA, Per il rinnovo decisivo il finale di stagione

L’annata di Saponara è considerata tuttora positiva in casa viola. Come sottolinea il Corriere Fiorentino però, una decisione in merito alla scadenza del contratto nel prossimo giugno ancora non è stata presa. Logico che molta differenza possa farla il finale di stagione e il rendimento del trequartista ormai trasformato in esterno d’attacco.

Decisivo in questo senso potrà essere Italiano, che ha in Saponara uno dei suoi fedelissimi. Diverso il discorso per Callejon, finito fuori dalle attuali gerarchie e destinato a lasciare la Fiorentina anche in virtù degli oltre 2 milioni di stipendio, esattamente come Kokorin, i cui 1,8 milioni d’ingaggio (a fronte di un impiego nullo) pesano sulle casse societarie.