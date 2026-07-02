La Fiorentina insiste per Aranda. Servono 10 milioni per prenderlo

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Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che la Fiorentina segue con particolare attenzione Tomas Aranda del Boca Juniors. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 17 milioni di euro, che però non corrisponde alla valutazione che ne fa il Boca Juniors, ossia 10 milioni. Forse qualcosa meno considerando che gli Xeneizes vorrebbero mantenere il 15-20% sulla sua futura rivendita.

La posizione del Boca Juniors

La dirigenza viola monitora attentamente la pista di mercato, anche perché il Boca, che sta attraversando un periodo di subbuglio legato all'uscita dalla Coppa Libertadores, ha bisogno di incassare denaro contante. E quindi cederebbe Aranda più che volentieri per un’offerta giusta. Dall'Argentina sono certi che nel corso dell'estate almeno uno tra lui ed Exequiel Zeballos - per il quale la Fiorentina ha smentito il proprio interesse - partirà.