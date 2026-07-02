La Viola insiste per Thorstvedt: entro quattro giorni sarà tutto chiaro
L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si occupa del centrocampo viola. E in particolare dell’obiettivo Kristian Thorstvedt, per il quale - si legge - nel giro di tre o quattro giorni sarà tutto più chiaro. Sul norvegese ci sono almeno due certezze: Fabio Grosso lo allenerebbe ancora volentieri dopo averlo avuto al Sassuolo e il giocatore gradirebbe la Fiorentina.
Manca l'intesa col Sassuolo
C’è tassello che manca, molto importante: l’accordo con i neroverdi, che vorrebbero incassare una cifra vicina ai 15 milioni di euro nonostante il contratto di Thorstvedt scada nel giugno 2027. Incalzato sul suo futuro, il centrocampista ha risposto: "La mia testa ora è solo alla Norvegia e al Mondiale. Sull'interessamento della Fiorentina al momento preferisco non dire nulla".
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