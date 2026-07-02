Multa dell'Uefa inaspettata: la strategia di Paratici per ripartire

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Secondo il Corriere Fiorentino la multa di 6 milioni comminata dall’Uefa alla Fiorentina per aver violato le norme del Fair Play Finanziario è stata inaspettata. Il ds Fabio Paratici aveva già compreso la complessità della situazione economica viola, ma questa sanzione arriva in un momento delicato e con un mercato in cui sarà necessario fare attenzione a ogni centesimo. La mancata qualificazione alle coppe europee ha privato la Fiorentina di circa 17-18 milioni di euro, risorse importanti per una società con ricavi lontani da quelli dei club di vertice.

La strategia di Paratici

A pesare sono stati anche alcuni costi elevati: il rinnovo di Kean, arrivato a quasi 5 milioni netti, quello di De Gea da 3 milioni, idem per Pioli. Tutto questo senza ottenere i risultati sportivi sperati. La strategia di Paratici sembra quindi chiara: ridurre i costi senza rinunciare alla competitività, puntando su scouting, talento e rischi calcolati. Per esempio Viery percepisce uno stipendio da circa 800 mila euro a stagione. E in più ricostruire il patrimonio attraverso le uscite.