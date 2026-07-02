Thorstvedt vuole Firenze, ecco quando ci sarà l'affondo decisivo

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La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma su Kristian Thorstvedt, che in questi giorni è impegnato al Mondiale con la sua Norvegia. Domenica sera affronterà il Brasile agli ottavi del torneo dopo aver superato la Costa d’Avorio. Il giocatore non si è sbilanciato sull’interessamento della Fiorentina, ma la sensazione è che il suo approdo a Firenze sia più di una semplice ipotesi.

Il negoziato col Sassuolo

La trattativa col Sassuolo è ben avviata, il centrocampista è legato ai neroverdi da un contratto valido fino al 2027 e la richiesta è sempre di 15 milioni. Thorstvedt ha già espresso il proprio gradimento al trasferimento, dove ritroverebbe Fabio Grosso. Paratici e Goretti aspettano intanto che si concluda il percorso della Norvegia al Mondiale: solo allora proveranno ad affondare il colpo decisivo.