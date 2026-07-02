Rifiutata la prima offerta per Oso. Ora Paratici è pronto a rilanciare

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Questa mattina La Nazione dedica spazio al tema dei terzini, che comunque dipenderà anche dal futuro di Dodo e Gosens. Entrambi hanno la valigia in mano, ma fin qui di offerte vere e proprie non ne sono arrivate. Roma, Napoli e Inter hanno chiesto informazioni sul brasiliano, mentre il Real Betis sul tedesco. Niente di concreto per ora.

Trattativa per Oso del Siviglia

Questo non toglie che nelle ultime ore la Fiorentina abbia intensificato i contatti per Oso, terzino sinistro del Siviglia (dove milita un altro profilo gradito alla Viola: Juanlu Sanchez). Lo spagnolo con passaporto argentino ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. La prima offerta di Fabio Paratici è stata rispedita al mittente, ma il ds viola conosce bene le difficoltà economiche del club andaluso. L’idea è quella di proporre una base intorno ai 10 milioni, da arricchire con i bonus.