Koleosho ancora in dubbio, la Fiorentina vira su Noa Lang: il punto

vedi letture

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio la Fiorentina non aspetterà la risposta di Luca Koleosho ancora a lungo. Il ds Fabio Paratici ha preparato altri pieni, e segnato di rosso c’è Noa Lang, l’olandese del Napoli di ritorno dal Galatasaray. Ma è obiettivo complicato: un po’ perché gli azzurri in questo momento non lo ritengono cedibile volendogli offrire una nuova occasione e un po’ perché, se cambiano idea, non lo cedono certo per 10 milioni di euro.

Il punto su Koleosho

Koleosho era ed è l’indiziato, però il Paris Fc gli sta facendo una corte serrata per convincerlo a rientrare all’ombra della Torre Eiffel dopo i cinque mesi da gennaio, motivo più che valido per suggerire alla Fiorentina di spostare attenzioni e sforzi economici su altri obiettivi. Nessun ultimatum o cose del genere: semplicemente ognuno fa i propri interessi e Paratici deve salvaguardare quelli del club viola nella costruzione di un organico competitivo.