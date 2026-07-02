Filo diretto con la Lazio: piace N. Tavares, i capitolini su due viola
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Non solo il mercato in entrata: La Nazione stamani si occupa delle eventuali cessioni della Fiorentina. E in particolare scrive del filo diretto che può esserci con la Lazio, della quale i dirigenti viola tengono sotto osservazione Nuno Tavares. I biancocelesti dal canto loro apprezzano due giocatori viola, si tratta di Roberto Piccoli e Giovanni Fabbian, per cui c’è stata una richiesta di informazioni.
Le possibili formule
I capitolini accoglierebbero entrambi in prestito più che volentieri. Per il momento si tratta solo di una pista da monitorare, ma i buoni uffici tra le due società potrebbero favorire nuovi sviluppi nelle prossime settimane. La Fiorentina valuta, la Lazio osserva: il mercato resta in movimento.
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