Belghali prima scelta dei viola. Il Verona non lo tratterrà in Serie B
Secondo quanto riporta La Nazione, Rafik Belghali resta il nome forte individuato dalla Fiorentina per sostituire Dodo. L’esterno dell’Hellas Verona sta ben figurando al Mondiale con la sua Algeria, e costa una cifra vicina ai 10 milioni. Difficile che i gialloblù lo possano tenere in Serie B, motivo per cui potrebbe prendere quota la trattativa con la dirigenza viola che conta di liberarsi di Dodo nel corso del mercato estivo.
Le altre opzioni
Sempre per la fascia destra non è da scartare la candidatura del classe 2000 Joao Mario. Il terzino della Juventus è stato proposto alla Fiorentina un paio di settimane fa. Si tratta di una soluzione che la società viola considera “di riserva”, non a caso messa in stand-by. Altra opzione da tenere sempre in considerazione è Nuno Tavares della Lazio.
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