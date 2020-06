SALVADORI, Nardella-Rocco si chiudano in una stanza

Il presidente della Fondazione Cr Firenze ed ex presidente di Confindustria Firenze Luigi Salvadori, sulle pagine del Corriere Fiorentino dice di voler parlare da tifoso, e afferma: "Io credo che risolvere questa questione sarebbe anche dare un segnale per le tante cose da fare nel nostro Paese, non solo a Firenze o in Toscana". Poi la proposta: "Già da un po’ di tempo, fossi stato al posto di Rocco Commisso e del sindaco Dario Nardella, rendendomi conto che da una parte c’è una convenienza economica e dall’altra che deve risolvere un problema della città, mi sarei chiuso in una stanza fino a che non si trovava una soluzione. Da classe dirigente della città, io la penso così. Non so perché non viene fatto".