SALGADO, Il portierino viola chiamato da Spalletti

© foto di Federico De Luca

Spazio anche a Lucas Lopez Salgado sulle pagine odierne de La Nazione. Il portiere dell’Under 18 della Fiorentina è stato chiamato ieri dal ct Spalletti per sostituire Vicario (attacco febbrile) in attesa dell’arrivo di Carnesecchi. Soddisfazione testimoniata sui social, dove il portierino viola si è immortalato con la maglia della Nazionale e al fianco di Gigio Donnarumma, il primo ad accoglierlo in campo.

Questa la foto scattata da Salgado a Coverciano, con Donnarumma: