Non solo la salvezza, il CorSport segue la linea Piccoli: "Vinciamo la Conference"

vedi letture

"Vinciamo la Conference", è questo il titolo ad effetto con cui il Corriere dello Sport questa mattina apre il tema Fiorentina.

Il quotidiano si aggancia alle parole rilasciate ieri nella conferenza stampa di vigilia dall'attaccante viola Roberto Piccoli e in merito aggiunge: "La salvezza rimane l’obiettivo principale, non differibile e certo non basta aver agganciato Cremonese e Lecce per abbassare la guardia di un solo centimetro, ma la Conference League da peso che è stata fino a dicembre adesso è un traguardo che stuzzica: hai visto mai che dopo averlo sfiorato due volte non sia la volta buona nell’occasione in cui meno te l’aspetti?".