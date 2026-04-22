Harrison più di Solomon? La Fiorentina studia i due riscatti

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Il tiro a giro di Jack Harrison a Lecce, primo gol dell'inglese in Italia, rilancia le sue stanze di permanenza alla Fiorentina? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport, che fa il punto: Harrison è arrivato a gennaio in prestito dal Leeds senza obbligo di riscatto, la stessa formula utilizzata per Manor Solomon, preso dal Tottenham. Per tenerli entrambi la Fiorentina dovrà versare una ventina di milioni e le ultime prestazioni dell’esterno classe '96, decisamente in crescendo, possono spingere la Viola a tenerlo.

Su Solomon invece: la cifra stabilita per farlo diventare viola è pure per lui di 10 milioni, la Fiorentina vorrebbe trattenerlo, l’unico dubbio riguarda la tenuta fisica però non è così facile trovare un’ala affidabile a cifre inferiori. E Manor ha il vantaggio di conoscere già l’ambiente e la A. Le ultime 5 giornate potranno essere decisive. Viola sulle ali Stesso discorso per Harrison, giocatore più di quantità che di qualità, che però ha dato il suo contributo allo sprint per la salvezza. Oltre a essere diventato il primo giocatore inglese a segnare per la Viola, Jack ha preso parte a 4 reti in 11 partite di campionato (un gol e 3 assist).Paolo Vanoli ne apprezza la tenacia e l’intensità e rispetto a Solomon, che ha più numeri, è stato più continuo: l’israeliano ha saltato 8 partite per una lesione tra il primo e il secondo grado del retto femorale della coscia destra. Insieme hanno giocato pochissimo ma il finale può essere l’occasione per valutarli in coppia, scrive la rosea.