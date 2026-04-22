Verso Sassuolo-Fiorentina: Gosens ancora in dubbio, il punto
La corsa alla salvezza presenta il conto. Dopo gli stop di Kean, Parisi e Fortini, si è fermato anche Gosens: nella gara di lunedì a Lecce è rimasto in campo solo una decina di minuti prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca.
Tuttosport fa il punto: i primi riscontri parlano di un problema ai flessori della coscia sinistra; serviranno ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, ma la sua presenza contro il Sassuolo di Fabio Grosso è fortemente a rischio. Tra gli altri infortunati ancora in dubbio (anche se filtra un cauto ottimismo per qualche recupero) e la squalifica di Pongracic, il quadro resta di piena emergenza. A sorridere, almeno in parte, è Paolo Vanoli: il pareggio ottenuto in Puglia consente alla squadra di mantenere, a cinque giornate dalla fine, un vantaggio di otto punti sulla zona retrocessione, occupata proprio da Lecce e Cremonese.
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