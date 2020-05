ROSSI, Non chiudeteci in ritiro come animali allo zoo

"In questo periodo è sparita la routine giornaliera, così come gli obiettivi. Si è perso il senso del tempo. Ma non chiudete noi calciatori in ritiro come animali allo zoo". A dirlo è Giuseppe Rossi, intervistato da la Repubblica: "Rispetto il dottor Fauci, ma l'idea di isolarci dalle famiglie per tornare in campo non è giusta: siamo esseri umani. La Fiorentina? Continuo a sentirmi con gli ex compagni viola Pasqual e Gonzalo. Infortuni? Bisogna sempre rialzarsi - dice l'ex attaccante viola - e io so quello che valgo. Villarreal? Nell'estate del 2011 mi volevano tutte le big: Barcellona, Juventus, Bayern... Non venni ceduto perché avevamo ottenuto la qualificazione alla Champions ed era già stato ceduto Santi Cazorla al Malaga. Dopo due mesi mi ruppi per la prima volta. A volte mi chiedo perché sia successo a me, non nutro rancore".