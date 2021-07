ROSA, Il gruppo è da sfoltire verso il ritiro di Moena

Dopo i rientri dai prestiti e la cessione di Diks al Copenaghen, il gruppo viola è formato attualmente da 49 giocatori. Di questi, 6 nazionali avranno diritto alle vacanze e non saranno in Trentino. A ieri restano comunque 42 elementi da alloggiare, un numero che trasformerebbe Italiano in un gestore di traffico umano, più che un allenatore. Non è da escludere dunque che un gruppo di giocatori resti a Firenze, in attesa di trovare un’altra squadra (magari in prestito). Lo scrive La Nazione.