ROMAGNOLI, Viola continuano a seguirlo. La Lazio...

Lucas Torreira lascia ufficialmente la Fiorentina e lo fa nel modo peggiore, quello che nessuno avrebbe mai immaginato. Come riportato da La Nazione, trovare un sostituto non sarà per niente facile, ma non è neanche l'unico reparto da rinforzare.

In difesa i viola continuano a monitorare Alessio Romagnoli, malgrado la Lazio abbia alzato l'offerta e si sia avvicinata alle richieste del centrale, sondato anche dal Monza. Su di lui la Fiorentina si era mossa in tempi non sospetti, ma l'inserimento dei biancocelesti ha scompaginato i piani del club gigliato. La Fiorentina sta cercando un mancino in quel ruolo per farsi trovare pronta nel caso in cui il Napoli accelerasse per Igor e la base della trattativa per Romagnoli è di 2,5 milioni di euro annuali, malgrado la richiesta sia di 3. La Lazio ha messo sul piatto un robusto aumento, Commisso potrebbe prospettargli un contratto più lungo.