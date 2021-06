La Nazione sottolinea come la trattativa per Vincenzo Italiano alla Fiorentina sia vicina alla conclusione, anche se mancano ancora tempi tecnici per la burocrazia. Attenzione al possibile inserimento diretto di Rocco Commisso, che con una telefonata al connazionale e proprietario dello Spezia, Platek, potrebbe definitivamente sbloccare l'operazione.