Ritorno di fiamma per Thauvin. Il rinnovo con l'Udinese non chiude le porte

Spostando il sistema dal 3-5-2 al 3-4-2-1 esiste una soluzione in più e porta a Florian Thauvin. A scriverlo stamani è il Corriere dello Sport - Stadio che ritorna su un obiettivo di mercato già cercato a inizio estate dalla Fiorentina. La firma del rinnovo con l'Udinese per un altro anno non esclude una possibile trattativa tra i due club per il trequartista 32enne che proprio a Firenze fece una delle sue migliori partite stagionali.

Con Gudmundsson, Fagioli, Fazzini e anche Thauvin sarebbe una Fiorentina di qualità e la società viola ci sta lavorando, scrive il quotidiano. Sempre in attesa di capire cosa farà Moise Kean, vero pilastro di questo calciomercato che ancora deve decollare.