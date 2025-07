FirenzeViola Terracciano cerca squadra: occhio a Empoli, Cremonese e Milan. Martinelli scalpita

Pietro Terracciano si prepara a salutare la Fiorentina. La dirigenza viola sta cercando una sistemazione al trentacinquenne che quest'estate se ne andrà al 90%. L'anno scorso fu vicino alla partenza, aveva un accordo di massima con il Monza che era pronto ad accoglierlo. Poi il colpo di scena: il portiere parlò con la Fiorentina che gli garantì un certo numero di presenze nonostante l'arrivo di David De Gea. E a quel punto scelse di rimanere, rinnovando il suo contratto fino al giugno del 2026.

Gli scenari sul piatto.

Come vi abbiamo anticipato su queste pagine, Empoli e Cremonese sono le squadre maggiormente interessate a Terracciano. Allo stato attuale si tratta dei club più quotati per l'estremo difensore viola. Nella serata di ieri Sky Sport ha rilanciato la possibilità che il Milan provi a inserirsi nel caso in cui dovesse privarsi di Marco Sportiello. In poche parole, il mercato non gli manca. Adesso è il momento di trovare una soluzione visto che l'estate è lunga, ma alla fine nemmeno troppo.

Promozione in vista.

Anche perché c'è un'idea ben precisa per Tommaso Martinelli. Il classe 2006 ha dimostrato di avere delle qualità sopra la media, motivo per cui in casa Fiorentina c'è l'idea di promuoverlo come secondo portiere della prossima stagione. Stefano Pioli lo valuterà attentamente durante il ritiro al Viola Park che inizierà lunedì, solo dopo sarà più chiaro se valga la pena puntare con decisione su Martinelli. Ma nel frattempo resta necessario prospettare qualcosa di concreto a Pietro Terracciano.