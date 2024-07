RITIRO, Porte aperte ai tifosi oggi al VIola Park

La Fiorentina oggi apre i battenti del Viola Park ai tifosi per assistere al ritiro della formazione di Palladino. Un ritiro che vedrà la squadra gigliata scendere in campo alle 9:30 per una seduta a porte chiuse, e nel pomeriggio, alle 18:00 per la prima sessione di fronte ai propri tifosi presso lo stadio Curva Fiesole. Inoltre dalle 17:00, come riportato dall'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica, sarà attivo il Viola Park Summer Village sul terreno di gioco dello stadio Davide Astori con tante attività per bambini e ragazzi. Tanta curiosità per il nuovo allenatore Raffaele Palladino, anche se probabilmente tutti gli occhi saranno puntati sull'unico, per il momento, nuovo acquisto viola Moise Kean.

Ieri è stata anche la giornata del lancio della campagna abbonamenti 2024-2025 con lo slogan "E' l'amor che ci guida". Da domani prenderà il via la fase di prelazione per gli abbonati pro, anche se con la precisazione da parte della stessa Fiorentina che i posti saranno limitati a causa dei lavori e che non tutti gli abbonanti della scorsa stagione potranno usufruire quindi della prelazione. Senza certezze sulla possibilità di vedere aperti o chiusi alcuni settori dello stadio la cosa sicura sarà l'inagibilità della Curva Fiesole, oltre che di parte della Tribuna e metà Maratona. Ci saranno poi altre due fasi di prelazione per gli abbonati anche easy e infine la fase di vendita libera dal 26 luglio al 5 agosto. La tessera sarà valida per 20 partite, le 19 casalinghe di Serie A e la prima sfida di Coppa Italia valevole per gli ottavi di finale.