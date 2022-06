RINNOVO, Italiano in viola fino al 2024. La clausola...

Come riportato da La Gazzetta dello Sport la Fiorentina e Vincenzo Italiano andranno avanti insieme, ancora e secondo un contratto che si protrarrà fino al 2024 con opzione per una stagione in più. Niente braccio di ferro ulteriormente estenuante, niente altri slittamenti o pensieri: la Viola e Vincenzo in giornata daranno vita al futuro, fatto di rinforzi, certezze in più, sostituti all’altezza e forte del convincimento che i gradini in più potranno essere scalati. L’incontro di ieri ha sostanzialmente sancito quel che oggi dovrebbe essere ufficializzato: presenti in un hotel del centro i rappresentanti-agenti dell’allenatore (Ramadani, Caliandro e Nappi) e ovviamente la parte-Fiorentina (Joe Barone e Pradé), la riunione ha vissuto di una conference-call con l’allenatore per sistemare tutti i dettagli, tutte le cifre, gli adeguamenti, le condizioni attuali e legate al futuro. Dentro a questo nuovo accordo non ci sarà la clausola rescissoria, ovvero quel lucchetto che sarebbe stato apribile dall’1 al 15 giugno di quest’anno con una spesa di 10 milioni di euro.