Richardson sparito dai radar, ora diventa un rebus: per una cessione se ne riparla a gennaio

La Nazione si concentra su un calciatore che sembra essere ormai essere sparito dai radar. Si tratta di Amir Richardson che l’ultimo giorno di mercato la Fiorentina lo aveva di fatto ceduto in prestito al Verona. È stato il calciatore a far saltare il trasferimento pur sapendo che le gerarchie di Stefano Pioli lo avevano relegato all’ultimo posto fra i centrocampisti. Un’estate un po’ così, la preparazione interrotta da un problema in famiglia, poi non è riuscito a convincere il nuovo tecnico viola.

In panchina anche contro il Napoli, Pioli non gli ha regalato nemmeno un minuto in partite ufficiali. Segnale chiaro. Resta qualche mercato aperto qua e là (Qatar, Grecia, Emirati Arabi...) ma la sensazione è che se ne possa riparlare a gennaio.